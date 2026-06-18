Сибига ответил москвичам, что же происходит в России и кто может остановить войну

18 июня Москва оказалась под прицелом дронов. В городе раздавались взрывы, а также сразу в нескольких местах вспыхнули пожары. Такая ситуация вызвала немалое возмущение и панику среди местных жителей. Перед москвичами встал очень сложный для них вопрос: "Что же происходит?"

На этот вопрос попытался ответить глава украинского МИД Андрей Сибига, о чем он и написал на своей странице в X.

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Как Сибига ответил россиянам?

Жители территории страны-террористки все сильнее ощущают на себе последствия войны. Взрывы, пожары и разрушения доходят даже до Москвы.

Дипломат подчеркнул, что именно Россия начала военную агрессию против Украины и на протяжении многих лет убивала украинцев. Таким образом, Сибига пытался донести до москвичей простую истину.

Теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите Путина, когда он планирует это прекратить,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что решение России завершить войну в значительной степени зависит именно от главы Кремля. Владимир Путин же, по всей видимости, не спешит идти на уступки.

Стоит отметить, что президент Зеленский также прокомментировал атаку на российскую столицу: "Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва".

Что касается необходимости проведения переговоров между Украиной и Россией, Дональд Трамп высказал мнение, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин якобы заинтересованы в завершении войны, однако, по словам президента США, пока не видят путей для достижения этого.

В то же время он подчеркнул, что Россия несет значительные потери, поэтому, по его убеждению, ситуация в конечном итоге должна измениться. Украина же, как отметил Трамп, "хорошо держится".