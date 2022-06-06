Россияне в Северодонецке могут применить огневой вал, – военный эксперт

Внимание мира приковано к Северодонецку, который окупанты до сих пор пытаются штурмовать. Ситуация в населенном пункте меняется каждый час.

Захватить этот город для России – исключительно политическое решение. Об этом 24 каналу отметил военный эксперт Олег Жданов .

Также читайте Буданов посетил разведчиков в Северодонецке

Захватить Северодонецк – политически важно для России

По его словам, после 2014 года, после захвата Луганска, Северодонецк выполнял функции "столицы". Поэтому для России и политически важно его увлечь.

Если есть возможность, то мы его (Северодонецк – 24 канал) будем удерживать. Если возможности не будет, нужно покидать город, чтобы сохранить жизнь наших военнослужащих на этом участке. У нас есть еще один форпост – это Лисичанск,

– подчеркнул Жданов.

Он считает, что для российской армии Северодонецк может стать вторым Мариуполем, где противник положил огромное количество людей и техники.

Могут использовать огневой вал

Кафиры, как отметил эксперт, могут попробовать свою любимую тактику.

"Применят тактику огневой вал и будут уничтожать просто все, что там будет стоять перед их войсками", – сказал Жданов.

Он уверен, что в любом случае захватчики уже имеют огромные потери. Если бы не политические задачи, любой военный начальник, имея здравый смысл, уже отказался бы от такого лобового штурма города, однако не Россия.

Почему именно такую тактику используют кафиры

Военный эксперт объяснил, что Россия пытается сделать просто пустыню. Ей не нужны люди на той территории. Поэтому и кафиры особо не заботятся о том, что останется.

"Они пытаются продвигаться за огневым валом и не останавливаться. Если они все же остановятся, то тогда им не за что зацепиться и они будут вынуждены отступать", - добавил Жданов.

Напряженная ситуация в Северодонецке: что известно

Вооруженные Силы Украины проводили успешные контратаки в Северодонецке , поэтому кафиры с каждым днем все больше изнурялись.

Однако российские захватчики не покидают город и продолжают его штурмовать .

Как сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, ситуация в населенном пункте ухудшилась . ВСУ сейчас сконцентрировались на удержании позиций в промзоне.

К теме – какая ситуация в Северодонецке: смотрите видео