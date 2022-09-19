Почему россияне так уперлись в Бахмут, если могут потерять Луганщину: объяснение аналитика

С начала сентября россияне потерпели много поражений на фронте, в частности на Харьковщине и Юге Украины. Сейчас они усилили атаки на Бахмут, но при этом могут потерять и населенные пункты в Луганской области, ведь перебрасывают силы оттуда.

У Оккупантов нет достаточно сил

Впрочем, россияне не учитывают это, надеясь одержать хоть какую-то победу после провального для них наступления ВСУ. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он пояснил, что одним из элементов стратегии украинских сил обороны является истощение сил противника. С одной стороны, врагу навязывают ведение боевых действий по некоторым точкам, куда сам противник наступает, и мы вынуждены обороняться, например, как под Бахмутом. С другой стороны, украинские подразделения очень быстро маневрируют и передвигаются, так что даже на Востоке ситуация может развиваться по нескольким направлениям.

На сегодняшний день у российских войск нет достаточных резервов для того, чтобы растянуться по всей линии фронта, и по всей линии фронта одинаково угрожать украинским силам обороны или одинаково вести какие-то штурмовые действия,

– констатировал Мусиенко.

Да, сейчас россияне способны проводить штурмовые действия исключительно на Донбассе – по двум направлениям. Одним из приоритетных для них стал Бахмут, а также они пытаются что-то делать и на Авдеевском направлении. Кроме того, время от времени есть какие-то действия и на Северском направлении.

Так что боеспособных резервов, которые можно было бы бросить в бой, при этом прикрывая свои фланги, у россии нет. Поэтому оккупанты фактически жертвуют своими флангами, бросая усилия на прорыв и пытаясь одержать хотя бы какую-то "победу", совершить прорыв и, конечно, хвастаться этим.

Хотя на самом деле Бахмут, как и другие населенные пункты Донбасса, уже не один месяц находится под интенсивным огнем и ударами, но не сдается. Вражеским войскам никак не удается прорвать там украинский фронт.

Врагу нужна хоть какая-то "победа"

Мусиенко отметил, что после саммита ШОС на пресс-конференции в Самарканде путин сказал о том, что российский генеральный штаб определяет приоритетные и второстепенные направления, откуда-то снимает, а куда-то переправляет войска. Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что "освобождение", а цивилизованным языком захват и оккупация Донецкой области остается для России одним из приоритетов.

Военный эксперт считает, что именно поэтому и активизировались штурмовые действия у Бахмута. Имея там еще хоть сколько-нибудь боеспособную группировку войск, россия пытается достичь хотя бы каких-то целей.

"Возможно, путину на день рождения, который в начале октября, сделать хоть какой-то подарок в виде хоть каких-то тактических успехов на фоне тех неудач и поражений, которые они имели под Харьковом и сейчас частично на Херсонщине", – предположил Мусиенко.

Почему это так важно для врага

Он объяснил, что важность получения любого успеха для россиян нужно понимать глобально. Стратегически полномасштабное наступление русских войск начиналось с нескольких направлений. Планы были масштабными – чтобы пала столица, чтобы захватить как можно больше украинских территорий, посадить там свой пророссийский марионеточный режим и так далее. Об этом, конечно, регулярно докладывали, должна быть какая-нибудь большая "победа".

Но на деле россияне скатились к тому, что пришлось устраивать чуть ли не огромный масштабный праздник после захвата 2 населенных пунктов на Луганщине – Северодонецка и Лисичанская, за которые шли длительные бои и где россия понесла большие потери. А после этого ситуация не улучшилась, даже ухудшилась.

Каждое село, даже то, которое они разрушают, ровняют с землей своей артиллерией, они будут преподносить как какое-то достижение, будто это едва ли не самое переломное сражение в этой войне,

– рассказал военный эксперт.

Он отметил, что сейчас в порыве своих атак и наступательных действий враг в любом случае будет допускать ошибки. Да, с увеличением атак под Бахмутом украинским силам стало сложнее их отбивать, но в то же время для нас открываются некоторые перспективы по другим направлениям, чем ВСУ непременно воспользуются.

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Усилиться не удалось

Летом россияне пытались усилиться, создав новый третий армейский корпус вместо утраченных на войне военных. Однако из этого ничего не вышло. По данным СМИ, мало того, что туда набрали добровольцев, которые либо постарше, либо находятся в плохой физической форме. Кроме того, среди новонабранных "бойцов" немало с алкогольной или наркотической зависимостью.

Третий корпус уже прошел "боевое крещение" в Харьковской области. Эти военные должны были навредить контрнаступательным действиям ВСУ, а в результате бежали от украинских защитников вместе со всеми остальными.