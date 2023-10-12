Россияне наступают пехотой и под шквальными обстрелами: в ВСУ рассказали о боях за Авдеевку

В Авдеевке в Донецкой области сильно обострилась ситуация из-за наступления российских военных. Оккупанты мощно обстреливают город и позиции украинских военных, а также совершают немало атак.

Александр Штупун, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, в эфире телемарафона рассказал о ситуации в Авдеевке, пишет 24 Канал. Прежде всего он сказал, что Россия рассматривает Авдеевку как возможность получить какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий.

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Россияне пытаются переломить ход боевых действий

Штупун обратил внимание на то, как изменились приоритеты военно-политического руководства России.

Если на момент широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение для него – наибольшее, чего он может достичь на этом этапе,

– сказал спикер.

Россия увеличила количество ударов в районе Авдеевки

Он рассказал, что россияне активно применяют авиацию и продолжают активные наступательные действия. Только за минувшие сутки враг нанес 1 ракетный удар и 39 авиаударов. Штупун констатировал, что Россия увеличила удары в районе Авдеевки.

Также россияне провели 51 боевое столкновение и совершили 930 артиллерийских обстрелов.

Спикер сообщил, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" защитники держат оборону. Наши воины отбили более 10 атак в районе Авдеевки, еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного, к югу от Первомайского.

Какие силы наступают на Авдеевском направлении

Александр Штупун сообщил, какие силы Россия стянула на Авдеевское направление. По его словам, на этом участке фронта фиксируется так называемая "сборная солянка".

В частности, это кадровые российские военные, свежемобилизованные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, "Шторм Z".

Спикер отметил, что Россия бросила в бой много пехоты и бронетехники, и украинские военные уничтожают живую силу и технику противника.

Штупун заявил, что в настоящее время фиксируется уменьшение вражеской бронетехники. В то же время россияне пытаются идти вперед пехотой.

Россия три дня подряд штурмует Авдеевку

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона сообщил, что в районе Авдеевки "ситуация очень напряженная".

По его словам, враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города уже третьи сутки. Оккупанты из всех типов вооружения обстреливают как позиции Сил обороны, так и город.

Оккупанты используют ствольную артиллерию, "Грады", минометы и наносят очень большое количество авиаракетных ударов. В результате обстрелов много разрушений, погибших и раненых.

Барабаш заявил, что оккупантов очень много и они лезут со всех направлений. Однако он подчеркнул, что украинские силы все контролируют.

Но все эти фейки видим, что якобы "в Авдеевку зашли" и "определенные позиции возле коксохима взяли". Это не соответствует действительности. Всё контролируется. Все атаки врага за трое суток отражены,

– заверил начальник Авдеевской ГВА.

Сколько человек осталось в Авдеевке

Барабаш сообщил, что, по состоянию на утро 12 октября, в Авдеевке находятся 1 622 гражданских лица. Вчера были эвакуированы 5 человек.

По его словам, жители в основном находятся в подвалах многоэтажных или своих частных домов.

По словам Барабаша, в городе есть резерв воды и продовольствия. Однако в течение трех дней обострения пока ничего не завозят в город с точки зрения составляющей безопасности.