Россияне продолжают штурмы на Донбассе, в Скадовске коллаборантов обрекли быть "живым щитом"

Россияне продолжают наступать на Донбассе. В течение суток 19 апреля украинские защитники отразили 40 атак врага. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Оккупанты имеют большие потери, но продолжают сосредотачивать основные усилия, наступая на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кстати говоря Контрнаступление ВСУ будет успешным, но война не завершится в 2023 году, – Уоллес

Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов россиян.

На Севере все без изменений

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не изменялась.

Россияне обстреляли населенные пункты Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки и Отрадное в Харьковской области.

Ситуация в других направлениях

На Купянском направлении из артиллерии обстреляли Красное Первое, Новомлынск, Дворечная, Западное и Берестовое Харьковской области.

из артиллерии обстреляли Красное Первое, Новомлынск, Дворечная, Западное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, без успеха наступал в районе южной окраины населенного пункта Кременная. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское на Донетчине.

противник пытался улучшить тактическое положение, без успеха наступал в районе южной окраины населенного пункта Кременная. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское на Донетчине. На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

враг продолжает наступать. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области. На Авдеевском направлении россияне наступают возле Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.

россияне наступают возле Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское. На Марьинском направлении за сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке.

за сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке. На Шахтерском направлении россияне безуспешно пытались вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливали Угледар, Новоукраинку и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики держат оборону. В сутки они обстреляли более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Железнодорожное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Коллаборанты как "живой щит"

В Кабычевке Луганской области так называемая власть распорядилась развернуть на территории сельского дома культуры военный госпиталь для оккупантов на 40 койкомест. Туда должны привезти российских врачей.

Также россияне продолжают использовать гражданское население оккупированных территорий в своих целях, прикрываясь "живым щитом". В частности, в Скадовске российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов подписать обязательства по запрету выезда за пределы района.