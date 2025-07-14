Россияне пытаются захватывать острова в дельте Днепра: к чему готовится враг на Херсонщине

Противник активизировался в островной зоне в Херсонской области. В последние дни в несколько раз увеличилось количество российских штурмов. Враг этими действиями может выполнять сразу несколько задач.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что Херсонщина для оккупантов имеет особое значение, ведь в начале полномасштабного вторжения они захватили Херсон. Однако украинские силы выбили их оттуда.

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Имеют ли россияне мощные ресурсы на Херсонском направлении?

Романенко подчеркнул, что на сегодня враг не контролирует ни одного областного центра в этом регионе. Поэтому вернуть Херсон или захватить другой важный населенный пункт для них очень важно.

Однако соответствующих сил россияне не имеют. К тому же им приходится воевать в довольно сложных условиях. Они неоднократно пытались захватывать плацдармы на правом берегу Днепра, но все время наши защитники сбивали их в воду,

– пояснил генерал-лейтенант в отставке.

Поэтому оккупантам нужно, по его словам, захватывать острова, чтобы эффективно вести боевые действия в дельте реки Днепр. Это они и пытаются делать, исходя из тех ресурсов, которые имеют на этом направлении.

У россиян, по мнению военного эксперта, есть и более приоритетные участки фронта на текущее время, и именно там сейчас продолжаются наиболее интенсивные боевые действия.

Однако о Херсонском направлении россияне тоже не забывают. Другое дело, что здесь достаточно сложные условия. Он напомнил, как в 2023 году украинские силы форсировали Днепр и сражались за Крынки. Это стоило очень значительных усилий и тяжелых потерь.

Поэтому, чтобы быть более эффективным, враг организует боевые действия по захвату этих островов, чтобы подготовиться к дальнейшему продвижению,

– отметил Игорь Романенко.

Также задача противника, по мнению военного эксперта, заключается в том, чтобы отвлекать на Херсонское направление часть украинских войск. В то же время нам нужно привлекать минимум войск, чтобы реагировать на такие действия врага, а сосредоточивать основные усилия именно на горячих направлениях.

Напомним, что спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщил в телемарафоне, что оккупанты в Херсонской области в 2 – 3 раза увеличили количество штурмов в районе островов. Если раньше, как отметил Волошин, ежесуточно происходило 2 – 3 штурма, то теперь от 6 до 11 попыток врага атаковать. Оккупанты активизировались по всей зоне островов – начиная от юга и "заканчивая автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами".