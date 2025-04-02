В ОСГВ "Хортица" сказали, почему россияне штурмуют позиции ВСУ на Донетчине на электросамокатах

Российская армия в Донецкой области пытается штурмовать позиции ВСУ с помощью различной техники, в том числе и электросамокатов. Причиной этого является нехватка бронетехники, которую противник таким образом пытается компенсировать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире Суспильного.

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Почему россияне штурмуют позиции на электросамокатах

Виктор Трегубов объяснил, что россияне используют сейчас любую технику, чтобы пытаться штурмовать позиции наших военных. У оккупантов сейчас большое количество совершенно разной импровизированной техники.

Очевидно, что электросамокат – это не полем, а скорее дорогой, но в принципе они (россияне – 24 Канал) используют все. И чем больше времени, тем больше различных средств совершенно неожиданных для зоны боевых действий,

– сказал он.

По данным представителя, на Лиманском направлении около недели назад видели, как враг шел в атаку на 40 мотоциклах. Также фиксировали использование врагом багги и старых танков Т-55, переоборудованных для доставки пехоты на позиции, чтобы пройти украинские дроны.

Трегубов заметил, что у военных страны-агрессора действительно начал заканчиваться транспорт. Это прежде всего стало понятно не из импровизированного транспорта, а с более активного применения гражданских автомобилей. В то же время полноценно заменить ими бронетехнику у россиян не получается.

"Попытки продвигаться на импровизированных транспортных средствах не очень работают. Это, скорее, от отчаяния. Они, скажем, ищут ключ к полю боя. Пока не находят", – резюмировал военный.

К слову, ранее на Покровском направлении наши войска уничтожили врага, который хотел попробовать продвинуться на фронте на электросамокатах. Это сделали украинские операторы дронов.