Российские войска пытаются добраться до высот вблизи Степногорска, что может усилить угрозу для Запорожья. На южном направлении продолжаются локальные бои, где противник действует малыми группами.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, что россияне пытаются использовать это направление для продвижения. Украинские подразделения сдерживают атаки и зачищают отдельные позиции, чтобы не допустить закрепления врага.

Смотрите также Захватили вокзал и продвигаются: ISW назвал направление, где россияне возобновили наступление

Для чего россияне пытаются занять Степногорск?

Противник стремится создать более четкую линию фронта в районе Степногорска, Орехова и Гуляйполя. Это позволило бы уменьшить количество "серых зон" и дало бы выгодные позиции для дальнейших атак. Именно высоты возле Степногорска остаются ключевой целью врага.

Россияне пытаются дойти до высот Степногорска, чтобы поставить артиллерию и уже бить по Запорожью,

– подчеркнул Братчук.

В то же время украинские силы не позволяют противнику закрепиться, отражая атаки на этом направлении. Это сдерживает реализацию планов врага и защищает подходы к областному центру.

Какие тактики использует враг для продвижения?

Противник проводит разведку боем по нескольким участкам, пытаясь отыскать слабые места в обороне. Частыми являются локальные продвижения, которые превращаются во временные "карманы" в населенных пунктах. В то же время в некоторых случаях враг не имеет ресурсов на их полное закрепление и зачистку.

То есть, традиционно россияне пытаются найти лазейку, слабое место и туда бросать уже свои силы,

– пояснил представитель добровольческой армии.

Из-за такой тактики на фронте возникает много локальных обострений, которые требуют быстрой реакции обороны. Сейчас украинские подразделения отбрасывают захватчиков и зачищают созданные вражеские "карманы". К противодействию привлекаются штурмовые подразделения, в частности полки 210 и 33-й штурмовой полк, что позволяет удерживать позиции и не дать врагу закрепиться.

Фронт на юге остается динамичным

Боевые действия на южном направлении не имеют постоянной линии, ситуация постоянно меняется. Враг на отдельных участках пытается продвигаться тактически, но глобальных успехов ему достичь не удается. Дополнительным фактором являются погодные условия, которые влияют на возможности применения техники и беспилотников.

Фронт динамический, он меняется, и во многом и погода в том плане тоже влияет,

– пояснил Сергей Братчук.

Несмотря на локальные попытки наступления, силы обороны сохраняют контроль за ключевыми позициями. Это позволяет не допустить прорывов и держать под контролем ситуацию в регионе.

Что известно о боях возле Степногорска?