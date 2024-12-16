Российские военные бегут из Дамаска, эвакуировали сотни солдат, – FT

Россия эвакуировала из региона Дамаска по меньшей мере 400 своих солдат после переговоров с новым руководством Сирии. Такое количество удалось вывезти только за последние несколько дней.

Продолжаются переговоры о вывозе большего количества со всей Сирии. Об этом рассказал представитель "Хайат Тахрир аш-Шам", сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Российские войска покидают Сирию

Как рассказал член политбюро "Хайат Тахрир аш-Шам" Камал Лабабиди, российские военные были размещены в штаб-квартире Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде столицы – Кудсайи. Также в течение прошлой недели страну покинули российские солдаты, дислоцированные в посольстве в Дамаске.

Россия эвакуировала не менее 400 солдат из региона Дамаска за последние дни в координации с главной повстанческой группировкой, которая свергла режим Башара Асада, заявил официальный представитель группировки,

– говорится в сообщении.

Лабабиди говорит, что сейчас ведут переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей стране. Однако, как пишет FT, будущее российского присутствия в Сирии неясно. Москва предоставила войска для поддержки Асада, но уход из Дамаска является признаком того, что она сворачивает свое присутствие.

По его словам, российские посланники встретились с представителями "Хайат Тахрир аш-Шам", чтобы договориться о безопасном проходе конвоя. Он рассказал, что "россияне приезжали, но только для координации отступления баз". Поэтому россияне покинули Дамаск в колонне наземным транспортом до московской авиабазы Хмеймим.

Уже оттуда, как говорит член политбюро, самолеты доставили солдат обратно в Россию. На видео, предоставленном СМИ, видно, как колонна из почти 100 единиц военной техники покидает район Дамаска, включая бронемашины, тракторы, топливозаправщики, мобильные медицинские подразделения и другие.

В свою очередь Financial Times отмечает, что потеря авиабазы Хмеймим и военно-морской базы Москвы в Тартусе стала бы стратегической проблемой для России, которая использует эти две базы как логистические центры для своей деятельности в Средиземноморье и Африке.

Поэтому, по мнению экспертов, чтобы сохранить вышеупомянутые базы Кремль может предложить новому сирийскому правительству деньги, энергоносители или полезные ископаемые, а также политическую поддержку.