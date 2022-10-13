Побежали за консервами и сахаром: в России из-за мобилизации ажиотаж на продукты длительного хранения
Источник:телеграм "Санкции в РФ"
Объявленная в России частичная мобилизация повысила спрос на продукты длительного хранения. Русские бросились скупать консервы, сахар, макароны и крупы.
Об этом свидетельствуют данные исследования NielsenIQ, которые публикующет Forbes, а также результаты анализа более 41 миллиарда кассовых чеков от ОФД "Такском", на который ссылаются российские СМИ.
Кстати Песков говорит, что у России нет никаких новых волн мобилизации: мол, губернаторам "кажется"
Мобилизованные скупают все на сухпаек
В течение 2 недель, с 19 сентября по 2 октября, прибыль от продажи сахара выросла на 70% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Также существенно выросли продажи мясных консервов (на 58%) и риса (на 45%).
В анализе отметили, что основные покупатели – мобилизованные и их семьи, собирающие сухой паек, а также люди, которые опасаются исчезновения привычных товаров и повышения цен на них.
Мобилизация в России: последние новости
- В России возник ряд проблем, связанных с мобилизацией. Мотивировать оккупантов к войне крайне сложно, поэтому им предлагают всяческие поощрения. К примеру, бесплатный газ или еду.
- Также отмечалось, что новые российские мобилизованные силы не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Их будут отправлять преимущественно на доукомплектование уже сложившихся подразделений.
- В ISW отметили, что российские силы, вероятно, испытывают нехватку передовой техники. Кроме того, у них нет даже снаряжения.
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