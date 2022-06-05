Россияне стремятся захватить Северодонецк, чтобы "продать" любую победу, рассказал глава Луганской ОВА в рамках марафона единых новостей. Сергей Гайдай также отметил, что захват Северодонецка даст оккупантам только психологическую победу.

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Это лишь психологическое облегчение для них, потому что стратегически этот город ничего не даст, говорит Гайдай.

Прогнозируем, что в ближайшее время оккупанты бросят всю свою технику именно на это направление. Ожидаем, что в ближайшие 5 дней будут усиливаться обстрелы из всей техники, которая есть у врага,

– предостерегает глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, российские кафиры будут бить из тяжелой артиллерии, будут пытаться сравнять все с землей. Как объясняет Сергей Гайдай, все потому, что у кафиров нет другой тактики и они просто не умеют воевать по другому.

В Луганской области в зоне ответственности определенных бригад нашим защитникам приходится отбивать по 6 и более атак каждый день. Тем временем в Донецкой области украинские позиции враги накрывают постоянными артиллерийскими обстрелами. Также россияне избивают из авиации.

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