Росіяни прагнуть захопити Сєвєродонецьк, аби "продати" будь-яку перемогу, про це розповів очільник Луганської ОВА в рамках марафону єдиних новин. Сергій Гайдай також зазначив, що захоплення Сєвєродонецька дасть окупантам лише психологічну перемогу.

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Це лише психологічне полегшення для них, адже стратегічно це місто нічого не дасть, говорить Гайдай.

Прогнозуємо, що найближчим часом, окупанти кинуть всю свою техніку саме на цей напрямок. Очікуємо, що у найближчі 5 днів будуть посилюватись обстріли з усієї техніки, яка є у ворога,

– застерігає очільник Луганської ОВА.

За словами Гайдая, російські окупанти будуть бити з важкої артилерії, будуть намагатись зрівняти все із землею. Як пояснює Сергій Гайдай, все через те, що у окупантів немає іншої тактики і вони просто не вміють воювати по іншому.

В Луганській області у зоні відповідальності певних бригад нашим захисникам доводиться відбивати по 6 і більше атак щодня. Тим часом на Донеччині українські позиції вороги накривають постійними артилерійськими обстрілами. Також росіяни б'ють з авіації.

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