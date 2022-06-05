Росіяни прагнуть захопити Сєвєродонецьк, аби "продати" будь-яку перемогу, про це розповів очільник Луганської ОВА в рамках марафону єдиних новин. Сергій Гайдай також зазначив, що захоплення Сєвєродонецька дасть окупантам лише психологічну перемогу.
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Це лише психологічне полегшення для них, адже стратегічно це місто нічого не дасть, говорить Гайдай.
Прогнозуємо, що найближчим часом, окупанти кинуть всю свою техніку саме на цей напрямок. Очікуємо, що у найближчі 5 днів будуть посилюватись обстріли з усієї техніки, яка є у ворога,
– застерігає очільник Луганської ОВА.
За словами Гайдая, російські окупанти будуть бити з важкої артилерії, будуть намагатись зрівняти все із землею. Як пояснює Сергій Гайдай, все через те, що у окупантів немає іншої тактики і вони просто не вміють воювати по іншому.
В Луганській області у зоні відповідальності певних бригад нашим захисникам доводиться відбивати по 6 і більше атак щодня. Тим часом на Донеччині українські позиції вороги накривають постійними артилерійськими обстрілами. Також росіяни б'ють з авіації.
Окупанти вперто намагаються захопити Сєвєродонецьк – останні новини
- Збройні сили Росії зосередилися на захопленні Сєвєродонецька після того, як окупували 95% території Луганської області. Війська агресора наприкінці травня частково прорвали оборону ЗСУ та зайшли вглиб міста. Відтоді у Сєвєродонецьку точаться запеклі бої.
- За даними Генштабу ЗСУ, росіяни кинули основні сили, щоб оточити наших військових біля Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Сергія Гайдая, Росія хоче захопити місто до 10 червня.
- Британська розвідка 5 червня повідомила, що Збройні Сили України здійснили вдалий контрнаступ у Сєвєродонецьку, що могло призупинити оперативний успіх росіян.
- За попередніми даними глави Луганської ОВА, росіяни контролюють половину міста. Зокрема, ворожа армія зайнялася позиції у східних кварталах Сєвєродонецька. Місто наразі поділене навпіл.
- Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ, яким нещодавно на допомогу прийшли бійці Інтернаціонального легіону, можуть відбити місто. Та він зазначив, що це не матиме стратегічного значення.
- Голова Сєвєродонецької ОВА Олександр Стрюк 4 червня інформував, що ситуація у місті складна. За його словами, українські військові намагаються витіснити ворога, через що ведуться позиційні вуличні бої.
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