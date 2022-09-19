Россияне случайно показали, кто бомбит Донбасс: Жданов заметил их прокол

На временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты продолжают незаконные действия против гражданского населения.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что появляется информация о массовом выселении жителей из частных домов в Приозерном и Трифоновке во временно оккупированной Херсонской области. Именно этот факт и стал ответом на вопрос "кто обстреливает Донбасс".

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По его словам, россияне неоднократно запускали фейковую информацию, что якобы именно Вооруженные Силы Украины ведут огонь по жилым кварталам.

Нет, если бы мы вели огонь по жилым кварталам, российские солдаты не прятались бы в этих домах по другим оперативным направлениям. Они принудительно выгоняют людей и поселяются, понимая, что наша армия не будет наносить удары по жилым домам,

– объяснил Олег Жданов.

Кроме того, военный эксперт рассказал, что в районе населённого пункта Чонгар военнослужащие оккупационных сил, угрожая смертью, заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

"То есть российские войска выгоняют на принудительные работы местных. Для того чтобы рыть окопы, а также строить блиндажи и укрепления. Это уже происходит на Чонгаре. Они (россияне – 24 канал) прекрасно понимают, что вхождение в Крым ВСУ – это вопрос времени". Причем в ближайшей перспективе. Может быть, в несколько месяцев", – отметил Жданов.

Смотрите видео с Олегом Ждановым:

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