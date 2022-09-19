Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що зʼявляється інформація про масове виселення мешканців з приватних будинків в Приозерному та Трифонівці, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Саме цей факт і став відповіддю на питання щодо того "хто обстрілює Донбас".

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За його словами, росіяни неодноразово запускали фейкову інформацію, що нібито саме Збройні Сили України ведуть вогонь по житлових кварталах.

Ні, якби ми вели вогонь по житлових кварталах, російські солдати не ховались би в цих будинках на інших оперативних напрямках. Вони примусово виганяють людей й селяться, розуміючи, що наша армія не буде завдавати ударів по житлових будинках,

– пояснив Олег Жданов.

Крім того, військовий експерт розповів, що в районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних сил, погрожуючи смертю, змушують місцеве населення брати участь в фортифікаційному обладнанні позицій.

"Тобто російські війська виганяють на примусові роботи місцевих. Для того, щоб рити окопи, а також будувати бліндажі й укріплення. Це вже відбувається на Чонгарі. Вони (росіяни – 24 канал) чудово розуміють, що вхід в Крим ЗСУ – це питання часу. При чому в найближчій перспективі. Можливо, в декілька місяців", – зазначив Жданов.

Дивіться відео з Олегом Ждановим:

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