Россияне снижают давление на Луганскую область: Гайдай объяснил, с чем это связано

Пока украинские защитники одерживают новые победы и освобождают украинские города и села, у оккупантов дела плохи. На Луганщине россияне остались почти без "контролеров", да и не так много мужчин удается "выловить", чтобы бросить на передовую.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также отметил, что сразу на нескольких направлениях у наших военных есть успехи. ВСУ продвигаются вперед и деоккупируют наши населенные пункты.

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По словам Гайдая, россияне пытались сделать все по-быстрому, и мы видим, что все их планы разрушены, говорит он.

Поэтому оккупантам приходится опрокидывать свои войска с одного направления на другое, но на всю линию фронта их не хватает,

– добавляет глава Луганской ОВА.

По словам Сергея Гайдая, в Луганской области уже почти некого забирать воевать за "русский мир". Также следует отметить, что в Луганской области почти не осталось оккупационных военных – все они на передовой.

"А те "народные милицейские" мотивированы в поисках мужчин на улице, чтобы самим не уйти на фронт", – резюмирует глава Луганской области.

Как оккупанты мобилизуют мужчин

Военный ВСУ на Донбассе, блогер и активист Виталий Овчаренко рассказал, что россияне продолжают проводить принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. На Донбассе оккупанты хватают мужчин прямо на улицах. По его словам, мужчины из квазиреспублик на оккупированном Донбассе не могут отказаться от принудительной мобилизации.

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"Очень трудно отказаться, потому что будут введены "санкции" и на семью, и то отказавшегося. Его могут пытать или просто расстрелять. Это все зависит от российского куратора или помешанного коллаборанта, заведующего мобилизацией конкретного человека", – отметил Овчаренко.

Поэтому немногие мужчины решаются выразить свое нежелание воевать в рядах русской армии.