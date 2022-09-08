Про це 24 каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також зазначив, що одразу на декількох напрямках у наших військових є успіхи. ЗСУ просуваються вперед і деокуповують наші населені пункти.

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За словами Гайдая, росіяни намагались зробити все нашвидкуруч і ми бачимо, що всі їх плани зруйновані, каже він.

Тому окупантам доводиться перекидати свої війська з одного напрямку на інший, але на всю лінію фронту їх не вистачає,

– додає голова Луганської ОВА.

За словами Сергія Гайдая, на Луганщині вже майже нема кого забирати воювати за "рускій мір". Також слід зазначити, що в Луганській області майже не залишилось окупаційних військових – вони всі на передовій.

"А ті "народні міліцейські" вмотивовані у пошуках чоловіків на вулиці, аби самим не піти на фронт", – резюмує очільник Луганщини.

Як окупанти мобілізують чоловіків

Військовий ЗСУ з Донбасу, блогер та активіст Віталій Овчаренко розповів, що росіяни продовжують проводити примусову мобілізацію на окупованих територіях. На Донбасі окупанти хапають чоловіків просто на вулицях. За його словами, чоловіки із квазіреспублік на окупованому Донбасі не можуть відмовитися від примусової мобілізації.

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"Дуже важко відмовитися, тому що будуть запроваджені "санкції" і до родини, і то того, хто відмовився. Його можуть катувати чи просто розстріляти. Це все залежить від російського куратора або схибленого колаборанта, який завідує мобілізацією конкретної людини", – зазначив Овчаренко.

Через це мало хто з чоловіків наважується висловити своє небажання воювати у лавах російської армії.