В ночь на среду, 30 июля, россияне в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Повреждения получил вокзал в Павлограде.

В связи с этим ряд маршрутов временно изменили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Что известно об атаке?

Согласно обнародованной информации, пострадавших или погибших среди пассажиров или работников железной дороги нет, поскольку всех удалось вовремя вывести в укрытие. В то же время известно о последствиях из-за удара.

По данным Укрзализныци, в результате атаки поврежден вокзал в Павлограде, в частности пути и контактная сеть. Для безопасности и возможности оперативно отремонтировать повреждения изменили движение поездов:

№6272 будет курсировать по маршруту Варваровка – Лозовая (вместо Синельниково-1 – Лозовая).

№6277 будет курсировать по маршруту Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Днепр).

№7010 будет курсировать по маршруту Каменское – Орловщина (вместо Каменское – Краматорск).

№6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2 – Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 – Лозовая).

Напомним, ночью 18 июля россияне также атаковали Днепропетровскую область, попав в электровоз. Известно о том, что машинист погиб. Также, по данным Укрзализныци, помощник машиниста получил ранения.