У зв'язку з цим низку маршрутів тимчасово змінили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Що відомо про атаку?

Згідно з оприлюдненою інформацією, постраждалих чи загиблих серед пасажирів, чи працівників залізниці немає, оскільки всіх вдалося вчасно вивести в укриття. Водночас відомо про наслідки через удар.

За даними Укрзалізниці, внаслідок атаки пошкоджено вокзал у Павлограді, зокрема колії та контактну мережу. Для безпеки та можливості оперативно відремонтувати ушкодження змінили рух поїздів:

№6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).

№6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).

№7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське – Краматорськ).

№6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2 – Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Нагадаємо, вночі 18 липня росіяни також атакували Дніпропетровську область, поціливши в електротяг. Відомо про те, що машиніст загинув. Також, за даними Укрзалізниці, помічник машиніста зазнав поранення.