Россияне снова атакуют серверы Укрзализныци: продажа онлайн может не работать

В Укрзализныце снова наблюдают сбои работы сервисов онлайн-продажи билетов, а также линии поддержки. Причина – повторные атаки россиян.

В УЗ работают над отражением атак. Поэтому просят пользователей набраться терпения.

Ранее Укрзализныця возобновила продажу билетов на сайте и через чатбот

Кассы работают

Отдельно отмечают, что кассы работают на вокзалах. Так что билеты можно приобрести и там.

Все поезда курсируют по расписанию.

Предыдущий сбой

Вчера, 30 апреля, Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов. Отмечалось, что причина заключается в техническом сбое.

Проводили технические работы, поэтому онлайн услуги были недоступны для пользователей в течение около 5 часов. Однако впоследствии проблему устранили. Уже около 18.30 все онлайн-продажи работали исправно.