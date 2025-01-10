Россияне снова атакуют "Шахедами": какие области под угрозой удара

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 11 января оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.

Где сейчас "Шахеды" и какие области под угрозой российской атаки, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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