Россияне снова атакуют "Шахедами": какие области под угрозой удара
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 11 января оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны.
Где сейчас "Шахеды" и какие области под угрозой российской атаки, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
В Воздушных силах обновили информацию о движении вражеских дронов: В Запорожской области прогремели взрывы. В Запорожье прогремели взрывы. Объявлена воздушная тревога по Запорожской области. Глава ОВА уточнил, есть угроза ударных дронов. Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту На Черниговщине угроза применения агрессором ударных беспилотников с Сумщины. Российские дроны на севере Сумщины. Курс юго-западный.
В Воздушных силах обновили информацию о движении вражеских дронов:
В Запорожской области прогремели взрывы.
В Запорожье прогремели взрывы.
Объявлена воздушная тревога по Запорожской области. Глава ОВА уточнил, есть угроза ударных дронов.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
На Черниговщине угроза применения агрессором ударных беспилотников с Сумщины.
Российские дроны на севере Сумщины. Курс юго-западный.