Россияне снова цинично ударили по Константиновке: есть жертвы и раненые

Враг утром обстрелял Константиновку. Пять человек погибли, еще несколько человек получили ранения.

24 августа в 11:46 оккупанты, вероятно, из артиллерии ударили по Константиновке. Враг попал в жилой квартал.

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Есть жертвы и раненые

В результате вражеской атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пятеро горожан – трое мужчин и две женщины.

С ранениями разной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены мужчины и четыре женщины. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин на фоне трагедии призвал жителей Константиновки к эвакуации.

К слову, в Казачьей Лопани на Харьковщине завершились поисково-спасательные работы. Тела двух женщин деблокировали из-под завалов поссовета.