Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россияне после значительного перерыва возобновили продвижение на одном из направлений: обзор фронта от ISW
9 января, 07:03
3

Россияне после значительного перерыва возобновили продвижение на одном из направлений: обзор фронта от ISW

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Российские силы продвинулись на Сумщине.
  • Украинские силы успешно удержали позиции или продвинулись в районе Боровой на Харьковщине.

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Враг активизировался на одном из направлений, где его ранее уже укрощали и останавливали.

Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя по состоянию на 9 января 2026 года. По данным аналитиков, и ВСУ, и оккупанты продвинулись на одном направлении, передает 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны уничтожили эшелон врага в Крыму и попали по подразделению оккупантов в Запорожье

Где недавно изменилась линия фронта?

Оккупанты возобновили продвижение на Сумщине. Геолоцированные видеокадры, опубликованные 8 января, свидетельствуют, что российские силы недавно продвинулись на юго-запад от Яблоновки (на северо-восток от города Сумы).

Известно, что 7 января вражеские войска осуществили относительно масштабный комбинированный штурм между Андреевкой и Алексеевкой. 5 российских штурмовых групп безуспешно пытались проникнуть в украинские позиции через газопровод и использовали квадроциклы для приближения к украинским оборонительным рубежам.

Украинские силы тем временем имели успех на Харьковщине. Нашим воинам удалось удержать позиции или недавно продвинуться в районе Боровой.

Геолоцированные видеокадры, опубликованы 7 января, показывают Силы обороны, действующих на югу от Загрызово (северо-восточнее Боровой) – в районе, где российские источники утверждали о присутствии оккупантов.

Отдельно эксперты уточнили ситуацию на Константиновском направлении. Геолоцированные видеокадры, опубликованные 6 января, показывают украинские силы, действующие на юг от Константиновки – в районе, который якобы контролировали оккупанты, по данным росСМИ.

Где произошли изменения на фронте / Карты ISW

 

Какая ситуация на фронте?

  • Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев 8 января сообщил, что российские войска продвигаются в направлении Гришино и Родинского и осуществляют механизированные штурмы с целью перерезать украинские наземные линии сообщения до Покровска. По его словам, украинские силы продолжают контролировать северную часть Мирнограда, тогда как российские войска пытаются закрепиться на восточных окраинах города.

  • Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 8 января также сообщил, что российские силы сосредотачиваются на захвате Белицкого (на север от Покровска) и продвижении в направлении Доброполья.

  • Аналитики DeepState заявили, что вражеская армия якобы смогла оккупировать населенный пункт Андреевка Хотинской громады в Сумской области. В Центре коммуникаций группировки войск "Курск" опровергли информацию ресурса об оккупации населенного пункта. Андреевка остается под контролем ВСУ, заверили военные.