Россияне после значительного перерыва возобновили продвижение на одном из направлений: обзор фронта от ISW
- Российские силы продвинулись на Сумщине.
- Украинские силы успешно удержали позиции или продвинулись в районе Боровой на Харьковщине.
На фронте продолжаются ожесточенные бои. Враг активизировался на одном из направлений, где его ранее уже укрощали и останавливали.
Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя по состоянию на 9 января 2026 года. По данным аналитиков, и ВСУ, и оккупанты продвинулись на одном направлении, передает 24 Канал.
Где недавно изменилась линия фронта?
Оккупанты возобновили продвижение на Сумщине. Геолоцированные видеокадры, опубликованные 8 января, свидетельствуют, что российские силы недавно продвинулись на юго-запад от Яблоновки (на северо-восток от города Сумы).
Известно, что 7 января вражеские войска осуществили относительно масштабный комбинированный штурм между Андреевкой и Алексеевкой. 5 российских штурмовых групп безуспешно пытались проникнуть в украинские позиции через газопровод и использовали квадроциклы для приближения к украинским оборонительным рубежам.
Украинские силы тем временем имели успех на Харьковщине. Нашим воинам удалось удержать позиции или недавно продвинуться в районе Боровой.
Геолоцированные видеокадры, опубликованы 7 января, показывают Силы обороны, действующих на югу от Загрызово (северо-восточнее Боровой) – в районе, где российские источники утверждали о присутствии оккупантов.
Отдельно эксперты уточнили ситуацию на Константиновском направлении. Геолоцированные видеокадры, опубликованные 6 января, показывают украинские силы, действующие на юг от Константиновки – в районе, который якобы контролировали оккупанты, по данным росСМИ.
Где произошли изменения на фронте / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев 8 января сообщил, что российские войска продвигаются в направлении Гришино и Родинского и осуществляют механизированные штурмы с целью перерезать украинские наземные линии сообщения до Покровска. По его словам, украинские силы продолжают контролировать северную часть Мирнограда, тогда как российские войска пытаются закрепиться на восточных окраинах города.
Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 8 января также сообщил, что российские силы сосредотачиваются на захвате Белицкого (на север от Покровска) и продвижении в направлении Доброполья.
Аналитики DeepState заявили, что вражеская армия якобы смогла оккупировать населенный пункт Андреевка Хотинской громады в Сумской области. В Центре коммуникаций группировки войск "Курск" опровергли информацию ресурса об оккупации населенного пункта. Андреевка остается под контролем ВСУ, заверили военные.