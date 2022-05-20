Россияне снова неудачно штурмовали Северодонецк и вели бои за Тошковку, – Генштаб

Российские захватчики не оставляют попыток штурмовать Северодонецк. Но, как отмечают в Генштабе ВСУ, на этот раз снова они потерпели поражение. Кроме того, идут бои за Тошковку.

В пятницу 20 мая Генштаб ВСУ опубликовал очередную сводку. В ней сообщили о том, что российские захватчики в очередной раз попытались штурмовать Северодонецк. И на этот раз их попытки вновь не увенчались успехом.

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Оккупантам пришлось отступить

Российские захватчики наступали на Северодонецком направлении, но снова наши военные дали им достойный отпор. Поэтому оккупантам не осталось другого выбора: они понесли потери и отступили.

Отметим, что эта ситуация циклична. Накануне в Генштабе также сообщали о попытках российских военных идти штурмом на Северодонецк. Все эти попытки заставили их отступить на ранее занятые позиции. Кроме того, стали причиной потерь как среди личного состава, так и техники.

Кроме того, бои идут в районе населенного пункта Тошковка, что неподалеку Горного и Орехово.

Минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях были непростыми. Там ВСУ удалось отразить 14 вражеских атак. Вследствие этого оккупанты не досчитаются восьми танков, четырнадцати единиц боевой бронированной техники, а также шести единиц автомобильной техники. А еще подразделения ПВО сумели "приземлить" вражеский беспилотник типа "Орлан-10".

В целом с начала полномасштабной войны российские захватчики теряют немало своей живой силы и техники. И, в принципе, более половины "плана" с черными пакетами оккупанты уже выполнили.

Актуальные потери врага

Так, по состоянию на 19 мая было известно о 28 500 убитых российских военных. Эта цифра является приблизительной, ведь точно подсчитать всех "ванек" в местах, где идут бои, просто невозможно.

Значительно меньше у оккупантов стало и техники, которую они использовали для уничтожения как наших военных, так и гражданского населения. В лом превращены 1 254 танка, 3 063 боевые бронированные машины, 595 артиллерийских систем, 199 РСЗО, 93 единицы ПВО, 2 157 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 43 единицы специальной техники.

В воздух больше не поднимутся 203 самолета, 167 вертолетов, 455 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 103 крылатые ракеты. А в нашем море мы не увидим 13 лодок. Ну, разве, на его дне.

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