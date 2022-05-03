Россияне снова обстреливают центр Харькова: жителей просят до конца дня не покидать укрытия

Российские оккупанты в очередной раз обстреливают центр Харькова. Жителей нескольких районов просят не покидать укрытий.

Районы Павлова Поля и Алексеевки под обстрелами

Об обстрелах сообщил Департамент гражданской защиты. В ведомстве просят людей оставаться в укрытии на протяжении всего дня.

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Российские войска продолжают обстреливать центр Харькова, районы Павлова Поля и Алексеевки. Жителей этих районов просят срочно спуститься в укрытие и не покидать их без необходимости в течение всего дня,

– говорится в сообщении.

Сегодня утром оккупанты уже обстреливали Харьковщину. В результате обстрела возник пожар на одном из предприятий. В результате обстрела погиб 46-летний работник, который в то время находился на территории предприятия.

Россияне обстреливают Харьковщину реактивными системами

Вчера враг тоже нанес по Харькову два удара с реактивных систем залпового огня и произвели один артиллерийский обстрел. В результате атак были повреждены гражданские объекты на Северной Салтовке. Ранения получили 2 человека.

1 мая в результате 5 артиллерийских обстрелов Харькова погибли три человека, еще восемь мирных жителей города получили ранения.

Оккупанты не могут улучшить свои позиции

Накануне украинские военные освободили от оккупантов поселок Русская Лозовая в Харьковской области. Именно оттуда русские захватчики производили артиллерийский обстрел города. Случилось это еще 29 апреля. Однако бои в поселке продолжались и несколько дней. 2 мая украинским военным удалось закрепиться там.

В то же время власти Харькова все еще просят жителей города и дальше внимательно относиться к воздушным тревогам. Да и вообще, без нужд не покидать безопасные места.

К слову, глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях вторжения россиян в еще один поселок в Харьковской области – Слатино. Из 6,5 тысяч человек, живших здесь до вторжения, сейчас осталось менее 200 жителей.

Смотрите видео о ситуации на Северной Салтовке