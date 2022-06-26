Россияне снова обстреляли Чугуев: предварительно – есть раненый и погибшие
Источник:Наталья Попова
Российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области. В результате атаки россиян пострадали и погибли люди.
Соответствующую информацию сообщила глава Харьковской ОВА Наталья Попова. Обстрел произошел 26 июня.
Заметьте Оккупанты обстреляли дом и больницу в Харькове, также сожгли 5 машин
Россияне обстреляли Чугуев: есть пострадавшие и жертвы
В результате обстрела россиянами Чугуева предварительно: 1 – ранен, 2 – погибло,
– сообщила Попова.
Мэр Чугуева Галина Минаева подтвердила, что в результате обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения. Кроме того, чиновница пояснила, что взрывы стали причиной пожара.
Также она призвала максимально ответственно относиться к своей безопасности и находиться в укрытиях или в непосредственной близости от них.
"Берегите свою жизнь и жизнь своих близких", – призвала Минаева.
Коротко об обстрелах Харьковской области
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26 июня россияне атаковали Немышлянскоий район. Они направили огонь на больницу, повредили дом и сожгли 5 автомобилей. Также в этом же районе вражеский снаряд попал в гаражи.
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В ночь на 26 июня россияне обстреляли поселок городского типа Золотое в Харьковской области, в частности повредили 10 человеческих домов. На месте уже работали правоохранители и они передадут материалы дела в СБУ.
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Кроме того, в ночь на 26 июня российские оккупанты снова ракетами обстреляли Харьков. Предварительно известно, что в результате вмешательства в одном из районов города вспыхнули пожары. Советник председателя Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что пострадали гражданские, предварительно было известно о 2.
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Также 25 июня в Госатомрегулировании рассказали, что враги снова обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов". Поэтому ее перевели в глубокое подкритическое состояние. В Госатомрегулировании сообщили, что установка не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Если бомбардировки будут продолжаться, то могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий.
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