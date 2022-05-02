Россияне снова обстреляли Николаев: загорелись 3 вагона

Российские оккупанты вечером 2 мая в очередной раз обстреляли Николаев. Под огонь попал Корабельный район.

По состоянию на 21:40 в Николаеве все еще объявлена воздушная опасность. Поэтому не рискуйте собственной жизнью и не выходите из укрытия, пока не будет отбоя.

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В результате обстрела загорелись три металлических бытовых вагончика. Через полчаса спасатели пожар потушили,

– рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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