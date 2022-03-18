Россияне снова осуществили кибератаку на сайт Львовской ОВА

18 марта 2022 , 21:49
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Максим Козицкий/Львовская ОВА (ОДА)

Максим Козицкий сообщил, что на официальный вебсайт Львовской областной военной администрации снова осуществляется кибератака.

Согласно информации, на сайте возможно размещение ложной информации.

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"Просим не учитывать информацию, размещаемую на сайте в данный момент – ведутся работы по восстановлению его надлежащего функционирования", – сообщили на сайте Львовской ОВА.

Кроме того, отметили, что о возобновлении работы вебсайта Львовской областной военной администрации сообщат дополнительно в телеграм-канале и на странице в фейсбук ЛОВА.

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Автор: Марія Лелека