На Курщине армия России обустроила новую понтонную переправу возле той, что исчезла после атаки ВСУ

Армия страны-агрессора России обустроила новую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Это произошло после того, как предыдущая была уничтожена в результате атаки ВСУ.

Соответствующее видео, на котором видно спутниковый снимок, опубликовало издание "Радио Свобода".

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Россияне снова построили понтонную переправу на Курщине

Российские военные обустроили новую понтонную переправу в Курской области рядом с той, что исчезла после атаки ВСУ,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что спутниковый снимок, который опубликовало Радио Свобода за 20 августа, показывает, что новая переправа через реку Сейм в Курской области России между селами Званное и Глушково расположена в 500 метрах вверх по течению реки.

Также на фотографиях из космоса можно увидеть следы боев, происходящих в районе села Красножовтневое. Напомним, что о боях в этом месте российские "военные" писали еще пару дней назад, однако, по их словам, "самого населенного пункта они не коснулись".

Однако все же снимок за 20 августа показывает многочисленные следы пожаров в Краснооктябрьском.

Россияне построили новую понтонную переправу в Курской области: смотрите видео