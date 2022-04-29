Россияне снова применили фосфорные снаряды в селе Соловьево Донецкой области

Российские оккупанты уже не впервые применяют запрещенные фосфорные снаряды. На этот раз ими обстреляли село Соловьево Очеретинской общины.

Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Наибольшая опасность фосфорных снарядов состоит в том, что фосфор входит в химическую реакцию с кислородом и горит при температуре свыше 800 градусов.

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Ситуация в Донецкой области

Под обстрелом оккупантов оказалось Ласточкино, там поврежден жилой дом и магазин.

По словам Кириленко, всю ночь продолжались обстрелы в Марьинском и Авдеевском направлениях. Также ночью авиаудар потерпел и поселок Привилье Черкасской общины.

Авдеевку обстреляли из "Градов", а утром 29 апреля был новый авианалет врага. Оккупанты били из реактивных систем по центру города.

В Марьинской общине продолжаются обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередачи, поэтому Красногоровка обесточена.

Фосфорные атаки оккупанты совершали раньше

Фосфорные снаряды россияне применяли раньше вдоль линии разграничения – в Авдеевке, Марьинке, Новомихайловке и Красногоровке. В частности, 27 апреля российские захватчики дважды обстреляли Авдеевку с применением фосфорных снарядов.

Известно, что в Луганской области эти бомбы использовались точечно.

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