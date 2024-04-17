Россияне снова взломали спутниковое украинское ТВ и транслировали свою пропаганду

Россияне снова сломали спутниковое украинское телевидение. Все для того, чтоб транслировать свою пропаганду.

Во время атаки на спутниковом телевидении временно остановлены трансляции 39 украинских каналов.

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Россияне взломали спутниковое телевидение

Враг продолжает вести информационную войну против Украины. 17 июня россияне взломали украинское спутниковое телевидение и запустили свою пропаганду.

24 Канал был и остается несокрушимым. Именно поэтому, предвидя возможные провокации, мы обеспечили трансляцию эфира в ютубе канале на нашем сайте и соцсетях.

Призываем наших зрителей придерживаться информационной гигиены, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию.

"Детектор медиа" отмечает, что россияне пытаются заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H.

Кроме 24 канала, на этом транспондере присутствуют и другие украинские вещатели. Всего в результате атаки приостановлена трансляция 39 телеканалов.

Через 2 часа атаки сигнал удалось восстановить, однако атака началась снова.

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Заметим, что это не первый подобный случай. Этой весной Россия начала активно глушить сигналы украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

Масштабное вмешательство в спутник Astra4A состоялось 28 марта