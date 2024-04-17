Россияне снова взломали спутниковое украинское ТВ и транслировали свою пропаганду
Россияне снова сломали спутниковое украинское телевидение. Все для того, чтоб транслировать свою пропаганду.
Во время атаки на спутниковом телевидении временно остановлены трансляции 39 украинских каналов.
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Россияне взломали спутниковое телевидение
Враг продолжает вести информационную войну против Украины. 17 июня россияне взломали украинское спутниковое телевидение и запустили свою пропаганду.
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"Детектор медиа" отмечает, что россияне пытаются заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H.
Кроме 24 канала, на этом транспондере присутствуют и другие украинские вещатели. Всего в результате атаки приостановлена трансляция 39 телеканалов.
Через 2 часа атаки сигнал удалось восстановить, однако атака началась снова.
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Заметим, что это не первый подобный случай. Этой весной Россия начала активно глушить сигналы украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.
Масштабное вмешательство в спутник Astra4A состоялось 28 марта
- Утром 28 марта российские хакеры пытались заглушить эфиры телемарафона и украинских телеканалов, вмешавшись в вещание на спутнике Astra4A.
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что вместо телемарафона и контента других вещателей украинские зрители некоторое время видели пропагандистский контент России.
- В частности в эфире транслировали видео прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которую подозревают в госизмене.
- В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что все эти действия Россия совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине.