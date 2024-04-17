Россияне снова взломали спутниковое украинское ТВ и транслировали свою пропаганду

17 апреля 2024, 14:04
Читати новину українською

Россияне снова сломали спутниковое украинское телевидение. Все для того, чтоб транслировать свою пропаганду.

Во время атаки на спутниковом телевидении временно остановлены трансляции 39 украинских каналов.

Смотрите также В Москве готовят новую провокацию против Украины: ГУР рассказало детали

Россияне взломали спутниковое телевидение

Враг продолжает вести информационную войну против Украины. 17 июня россияне взломали украинское спутниковое телевидение и запустили свою пропаганду.

24 Канал был и остается несокрушимым. Именно поэтому, предвидя возможные провокации, мы обеспечили трансляцию эфира в ютубе канале на нашем сайте и соцсетях.

Призываем наших зрителей придерживаться информационной гигиены, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию.

Не губите нас. Смотрите прямую трансляцию 24 канала в ютубе и подписывайтесь на наши соцсети.

"Детектор медиа" отмечает, что россияне пытаются заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H.

Кроме 24 канала, на этом транспондере присутствуют и другие украинские вещатели. Всего в результате атаки приостановлена трансляция 39 телеканалов.

Через 2 часа атаки сигнал удалось восстановить, однако атака началась снова.

Смотрите также Операции по расколу украинского общества: майор ВСУ сказал, как действует новая российская ИПСО

Заметим, что это не первый подобный случай. Этой весной Россия начала активно глушить сигналы украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

Масштабное вмешательство в спутник Astra4A состоялось 28 марта

  • Утром 28 марта российские хакеры пытались заглушить эфиры телемарафона и украинских телеканалов, вмешавшись в вещание на спутнике Astra4A.
  • Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что вместо телемарафона и контента других вещателей украинские зрители некоторое время видели пропагандистский контент России.
  • В частности в эфире транслировали видео прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, которую подозревают в госизмене.
  • В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что все эти действия Россия совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Автор: Анастасія Кушпіт