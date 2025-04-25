Россияне снова запустили "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой удара

Российские захватчики продолжают постоянный террор гражданского населения Украины. В ночь на 26 апреля оккупанты снова запустили ударные дроны.

Где сейчас "Шахеды", какие области под угрозой атаки агрессора, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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