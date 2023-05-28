Россияне снова запустили "Шахеды", работает ПВО: в Киеве и ряде областей – воздушная тревога
В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая прозвучала воздушная тревога. Причиной тому стал запуск дронов-камикадзе "Шахед". Известно о работе ПВО.
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что в ночь на 28 мая оккупанты запустили дроны "Шахед" с нескольких направлений. Оставайтесь в укрытиях и не уходить до отбоя.
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Что известно об атаке дронами04.00. Воздушная тревога продолжается в большинстве областей. Об угрозе воздуха сообщают в Киеве и на Западе страны.03:11 сирены завыли на Тернопольщине и Ивано-Франковской области.02:50 Виталий Кличко актуализировал данные относительно Соломенского района столицы. В результате падения обломков БПЛА госпитализировали женщину 35 лет. Также погиб 41-летний мужчина.02:39 "Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, которые двигались на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", – Кличко.02:36 В КМВА отметили, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС. Пострадавшие – предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб.
02:30 Виталий Кличко сообщил о:
- Взрывах в Соломенском районе. Службы направляются на место.
- В Святошинском районе работает ПВО.
- В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место.
01:15 о воздушной тревоге сообщили жители Полтавской области.
В Monitor сообщают, что БПЛА фиксируют на:
- Киевщине / Житомирщине;
- Черкасской / Полтавской области;
- Винницкой области.
26 мая была массирована атака
Заметим, что в ночь с 25 на 26 мая российские военные нанесли массированную атаку. Во время нее использовали как крылатые ракеты, так и баллистические и "Шахеды".
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:
- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;
- 7 зенитных управляемых ракет С-300 / С-400 из района Токмак (временно оккупированной Запорожской области);
- 31 ударный БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям.
Сбить удалось 10 крылатых ракет, 23 дрона-камикадзе "Шахед". Также в металлолом превратили 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".