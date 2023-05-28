Россияне снова запустили "Шахеды", работает ПВО: в Киеве и ряде областей – воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая прозвучала воздушная тревога. Причиной тому стал запуск дронов-камикадзе "Шахед". Известно о работе ПВО.

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что в ночь на 28 мая оккупанты запустили дроны "Шахед" с нескольких направлений. Оставайтесь в укрытиях и не уходить до отбоя.

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Что известно об атаке дронами

Воздушная тревога продолжается в большинстве областей. Об угрозе воздуха сообщают в Киеве и на Западе страны.сирены завыли на Тернопольщине и Ивано-Франковской области.Виталий Кличко актуализировал данные относительно Соломенского района столицы. В результате падения обломков БПЛА госпитализировали женщину 35 лет. Также погиб 41-летний мужчина."Силы ПВО уничтожили уже более 20 БПЛА, которые двигались на Киев. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной", – Кличко.В КМВА отметили, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС. Пострадавшие – предварительно три человека, по предварительным данным один человек погиб.

Взрывах в Соломенском районе. Службы направляются на место.

В Святошинском районе работает ПВО.

В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место.

Виталий Кличко сообщил о:в КГВА отметили, что в Киеве работает ПВО!СМИ сообщают, что в Киеве раздаются взрывы.воздушная тревога в Черновицкой области.СМИ сообщают о взрывах в Житомирской области. Тем временем отбой объявили в Николаевской области.СМИ сообщают, что в Сумской области раздались взрывы.воздушная тревога в Харьковской области.стало известно, что сирены воют в Волынской области.Monitor пишет: "По Северу двигаются на Запад. Житомирщина / Ровненщина / Хмельницкая область. Киев – одиночные на подлете. Полтавщина – бродят".сирены воют также в Ровенской и Хмельнитчине. Тем временем в Херсонской области уже отбой воздушной тревоги.

01:15 о воздушной тревоге сообщили жители Полтавской области.

В Monitor сообщают, что БПЛА фиксируют на:

Киевщине / Житомирщине;

Черкасской / Полтавской области;

Винницкой области.

26 мая была массирована атака

о воздушной тревоге сообщили жители Полтавской области.сирены воют в Черкасской и Винницкой областях.СМИ сообщают, что в Киеве и Киевской области раздаются громкие взрывы.В КГВА отметили, что воздушная тревога раздается. Известно, что на подступах к Киеву работу выполняет ПВО. Жителей призывают находиться в укрытиях и не покидать их до отбоя.сирены слышали в Киеве и Житомирской области.предупреждают об угрозе с неба жителей Сумской области.воют сирены на Днепропетровщине и Киевщине.по имеющимся данным, БПЛА летают над Черниговщиной, Николаевщиной и Кировоградщиной.карта "покраснела" еще и на Черниговскую область.воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.стало известно, что в Николаевской области зафиксировали БПЛА "Шахед".мониторинговый канал Monitor сообщил, что в сторону Запорожской области летели неустановленные цели.

Заметим, что в ночь с 25 на 26 мая российские военные нанесли массированную атаку. Во время нее использовали как крылатые ракеты, так и баллистические и "Шахеды".

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300 / С-400 из района Токмак (временно оккупированной Запорожской области);

31 ударный БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям.

Сбить удалось 10 крылатых ракет, 23 дрона-камикадзе "Шахед". Также в металлолом превратили 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".