россияне задумали присоединить часть захваченной Николаевщины к Херсонщине

российские оккупанты вопреки всем провалам до сих пор грезят аннексией украинских территорий. Они надеются, что большие усилия позволят им сдержать наступление ВСУ.

Под контролем российских кафиров находятся некоторые населенные пункты Николаевской области. Они уже начали строить на них большие планы.

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россияне собрались присоединять захваченную Николаевщину к Херсонщине

Заместительница гауляйтера оккупированной части Херсонской области екатерина губарева издала новое громкое заявление по захваченным территориям. Мол, они присоединят захваченные города Николаевской области в Херсонскую область.

Ее сообщения уже радостно разносят российские медийные помойки, желающие заглушить истерики россиян по поводу взрывов в оккупированном Крыму. Что ж, их старания точно будут напрасны – им не удастся воплотить ни свои планы на Юге, ни подавить панические настроения, возникающие благодаря успехам ВСУ.

Война россии из Украины: последние новости

российские кафиры пытаются пустить электроэнергию из ЗАЭС в оккупированный Крым. Сейчас их попытки терпят фиаско.

россияне распространяют слухи об атаках на Запорожье. ВСУ успокоили местных – они построили несколько линий обороны и не допустят продвижения врага.

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