Россия собирается бежать из Украины, поэтому готовит провокацию в Белгороде, – военный эксперт

Россия заявляет о якобы провокациях со стороны ВСУ на территории Белгорода. На самом же деле Украина этого делать не будет, но на такой шаг могут пойти сами оккупанты. Эксперты считают, что такие провокации означают, что россияне собираются бежать из Украины.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он подчеркнул, что оккупанты давно заявляют, что якобы украинские войска находятся на территории России, в частности – в Херсонской, Донецкой, Луганщине и в Запорожье и т.д.

К теме Несколько дней – и продвижение продолжится, – эксперт о ситуации в районе Сватово – Кременная

По его словам, в этих провокациях наблюдается определенное движение к сдаче позиций Украины.

Россиян готовится к тому, чтобы они выдержали удар по своей территории России, такого рода провокации могут быть. То есть они сами с собой будут бороться, а потом расскажут сказку, что они победили злых украинцев и НАТО и удержали свою территорию.

– объяснил Свитан.

Он отметил, что эту задачу сейчас выполняют власти Белгорода – они начинают отстраивать разные линии обороны, которые не подходят для выполнения каких-то боевых задач, ее "проштрикнет" любая БТР, усиленная танками.

Полковник запаса подчеркнул, что это больше для картинки и пропаганды, чтобы потом отойти.

По его мнению, оккупанты в ближайшее время собираются отходить из материковой части Украины, в частности из Херсонской, Запорожской областей и даже из Донбасса.

Сейчас уже начинают отстраивать такие линии обороны, где будут героически удерживать от наступления на Россию западные войска. Поэтому оккупанты сейчас отправят войска в Белгород, а также будут строить такие "зубы дракона" и в Ростовской области. Скорее всего – это начало движения на отступление россиян,

– заявил Свитан.

Смотрите полное интервью с Романом Свитаном: видео 24 канала



Как в ближайшее время будут разворачиваться события на фронте

Роман Свитан ранее предполагал, какими будут дальнейшие боевые действия со стороны ВСУ. По его словам: