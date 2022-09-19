Россияне собирали своих командиров с Запорожского направления: какую задачу ставят

Российское командование провело собрание со своими командирами с Запорожского направления. Командирам поставили задачу не допустить продвижения сил Обороны Украины в глубь оккупированной территории.

Соответствующую информацию в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что враг "продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем".

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Оккупанты пытаются удержать ситуацию под контролем

В Генштабе рассказали, что командованием 58 общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении.

Сообщается, что на собрании "отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва Сил обороны вглубь оккупированной территории".

ВСУ ударили по захватчикам в Запорожье

В Генштабе сообщили, что подтверждены факты поражения живой силы и объектов россиян в Запорожской области 18 сентября.

На данном направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили более ста военнослужащих,

– говорится в сообщении.