Россияне собрали персонал ЗАЭС и заявили, что станция теперь принадлежит "Росатому"

На Запорожской атомной электростанции оккупанты собрали руководящий персонал. Им заявили, что теперь станция якобы находится в собственности "Росатома".

Об этом сообщил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Он отметил, что оккупанты свои фамилии не называют.

К теме Будем бить по рукам, – Кулеба о МАГАТЭ и угрозе легитимизации россиян на ядерных объектах

"Они фамилии свои не называют – говорят только, что они являются представителями так называемой "военно-гражданской администрации", – отметил Котин.

Как объяснили действия оккупанты

Российские захватчики сказали персоналу, что сейчас это станция "Росатома", и больше она Украине якобы не принадлежит.

Мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома",

– добавил Котин.

Важно – чем опасны ситуации на АЭС: смотрите видео

Новость дополняется...