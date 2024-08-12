Россияне похвастались гибридом гаубицы Д-30 с "беспилотным трактором", – Defense Express

Россияне разработали беспилотную самоходную артиллерийскую установку на гусеничном ходу, которую представили как 122-мм гаубицу Д-30 на роботизированном шасси МТС-15.

Новейшая российская разработка должна быть показана на так называемом форуме "Армия-2024". Однако название артиллерийской системы пока неизвестно, так же как и то, кем именно был создан этот образец.

Читайте также Оттягивают пушки в тыл, – военный рассказал, как действуют россияне на фронте

Россияне скрестили Д-30 и дрон-трактор

По словам Defense Express, управление беспилотной САУ осуществляется на дистанции до 500 метров. При этом артиллерийская система получила автомат заряжания на четыре выстрела.

По замыслу российских разработчиков главная задача таких САУ – выходить из укрытия, делать небольшую серию выстрелов и прятаться для перезарядки и повторения цикла. При этом без дополнительного риска для расчетов, которые будут управлять ею с не сильно удаленного, но безопасного места,

– говорится в материале.

Аналитики отмечают, что дальность стрельбы гаубицы Д-30 достигает 15,3 километров, что делает ее эффективным средством поражения целей на значительном расстоянии. Эти возможности особенно важны в условиях современной контрбатарейной борьбы и активного применения дронов.

Особенностью нынешней выставки "Армия-2024" должно было стать участие большого количества так называемого "народного ОПК" – результатов деятельности малых компаний. Интересно, что минобороны России менее чем за неделю до начала изменило формат форума, закрыв его для рядовых россиян.

К слову, ранее стало известно, что Россия снова начала использовать для ударов по Украине северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Паузу в применении этих ракет россияне могли использовать для работ по их доработке.