Новітня російська розробка має бути показана на так званому форумі "Армия-2024". Однак назва артилерійської системи наразі невідома, так само як і те, ким саме було створено цей зразок.

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Росіяни схрестили Д-30 і дрон-трактор

За словами Defense Express, керування безпілотною САУ здійснюється на дистанції до 500 метрів. При цьому артилерійська система отримала автомат заряджання на чотири постріли.

За задумом російських розробників головна задача таких САУ – виходити з укриття, робити невелику серію пострілів та ховатися для перезарядки та повторення циклу. При цьому без додаткового ризику для розрахунків, які керуватимуть нею з не сильно віддаленого, але безпечного місця,

– йдеться в матеріалі.

Аналітики зазначають, що дальність стрільби гаубиці Д-30 досягає 15,3 кілометрів, що робить її ефективним засобом ураження цілей на значній відстані. Ці можливості особливо важливі в умовах сучасної контрбатарейної боротьби та активного застосування дронів.

Особливістю цьогорічної виставки "Армия-2024" мала стати участь великої кількості так званого "народного ОПК" – результатів діяльності малих компаній. Цікаво, що міноборони Росії менш ніж за тиждень до початку змінило формат форуму, зачинивши його для пересічних росіян.

До слова, раніше стало відомо, що Росія знову почала використовувати для ударів по Україні північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Паузу в застосуванні цих ракет росіяни могли використати для робіт по їхньому доопрацюванню.