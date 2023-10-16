Больше напоминает песочницы: "Атеш" показал, как оккупанты обустроили оборону в Евпатории

С одной стороны россияне будут мощные линии обороны, которые очень сложно прорвать, но ВСУ это делают. С другой – что-то непонятное появляется на береговой линии Евпатории.

Собственно, это что-то непонятное показали в движении "Атеш". Его агенты из Евпатории поделились кадрами, демонстрирующими фортификационные сооружения.

Читайте также Доставка правдивых новостей: как "Злая мавка" не дает Мелитополю утонуть в пропаганде

Оборона такова, что не пройти

Итак, на местном пляже линия обороны поражает. Речь идет о самых обычных насыпях по колено. Для зрелищности оккупанты еще и привезли несколько небольших бетонных плит. Обратим внимание, что у нас между соседними селами блокпосты и то лучше укреплены.

Оккупанты построили убогие фортификационные сооружения на береговой линии в Евпатории,

– констатировали в "Атеше".

Фортификационные сооружения врага на пляже Евпатории / Фото "Атеш"

В движении обратили внимание на то, что местные жители откровенно смеются над устремлениями оккупантов. Ведь это такая сильная оборона, что ни одна армия мира не сможет справиться с ней (сарказм).

Все понимают, что выделенные миллионы – уже в карманах местных чиновников разного уровня. Что это, если не саботаж? То же касается и военных, которые наверняка в судьбе,

– говорят в "Атеше".

В нем призывают военных и гражданских к саботажу приказов, которые отдают оккупационные власти. Также приглашают присоединиться к движению сопротивления. Сделать это можно вот по этой ссылке.

Враг также хочет защитить Крымский мост

Собственно обратил внимание на это OSINT-исследователь HI Sutton. Он выложил в сеть очередной спутниковый снимок. Он позволяет увидеть, что у Крымского моста российские захватчики пытаются обустроить хоть какую-то защиту от атак со стороны нашего государства.

А бояться им действительно есть чего, ведь Крымский мост – незаконная застройка. Следовательно, наше государство имеет право уничтожить его. Собственно, поэтому оккупанты и обустраивают какие-то препятствия, чтобы морские дроны не ударили по переправе.

Инженерные работы на западном подходе к Керченскому мосту, соединяющему Россию с Крымом. Кран или земснаряд (в высоком разрешении не видел),

– пишет он.

Враг стремится обустроить там барьерную защиту. Что-то подобное россияне уже делали вдоль самого моста.