Власне, оце щось незрозуміле показали в русі "Атеш". Його агенти з Євпаторії поділилися кадрами, які демонструють фортифікаційні споруди.

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Оборона така, що не пройти

Отже, на місцевому пляжі лінія оборони вражає. Мовиться про звичайнісінькі насипи по коліно. Для видовищності окупанти ще й привезли кілька невеликих бетонних плит. Звернімо увагу, що в нас між сусідніми селами блокпости і то краще укріплені.

Окупанти побудували убогі фортифікаційні споруди на береговій лінії в Євпаторії,

– констатували в "Атеші".

Фортифікаційні споруди ворога на пляжі Євпаторії / Фото "Атеш"

У русі звернули увагу на те, що місцеві мешканці відверто глузують з поривань окупантів. Адже то така сильна оборона, що жодна армія світу не зможе впоратися з нею (сарказм).

Усі розуміють, що ті мільйони, що були виділені – вже в кишенях місцевих чиновників різного рівня. Що це якщо не саботаж? Те саме стосується і військових, які напевно в долі,

– кажуть в "Атеші".

У ньому закликають військових і цивільних до саботажу наказів, які віддає окупаційна влада. Також запрошують приєднатися до руху опору. Зробити це можна ось за цим посиланням.

Ворог також хоче захистити Кримський міст

Власне, звернув увагу на це OSINT-дослідник H I Sutton. Він виклав у мережу черговий супутниковий знімок. Він дозволяє побачити, що поблизу Кримського мосту російські загарбники намагаються облаштувати бодай якийсь захист від атак з боку нашої держави.

А боятися їм дійсно є чого, адже Кримський міст – незаконна забудова. Відтак, наша держава має цілковите право знищити його. Власне, тому окупанти і облаштовують якісь перепони, щоб морські дрони не вдарили по переправі.

Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує Росію з Кримом. Кран або земснаряд (у високій роздільній здатності не бачив),

– пише він.

Ворог прагне облаштувати там бар'єрний захист. Щось подібне росіяни вже робили уздовж самого мосту.