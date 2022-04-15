Россияне сосредотачиваются на попытках захватить Попасную и Рубежное, но успехов нет

Основные усилия на Донбассе российские войска сосредотачивают на попытках захвата Попасной и Рубежного. Однако успехов у врага нет.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации в стране 15 апреля, по состоянию на 06:00 – начало 51 суток героического противостояния украинского народа российским захватчикам.

Читайте также Трофейная САУ, заброшенная колонна россиян и временная переправа: видеодайджест 50 дня войны

Неуспешные попытки россиян захватить Попасную и Рубежное

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное,

– отметили в Генштабе.

Там отметили, что российские оккупанты не имеют в этом успехов.

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки 14 апреля украинские защитники отбили 8 атак врага, уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты, а также 1 артиллерийскую систему противника.

Обратите внимание – ночное обращение Зеленского за 14 апреля: смотрите видео