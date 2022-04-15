У генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про ситуацію у країні 15 квітня, станом на 06:00 – початок 51 доби героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

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Неуспішні спроби росіян захопити Попасну та Рубіжне

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне,

– зазначили у Генштабі.

Там наголосили, що російські окупанти не мають у цьому успіхів.

На території Донецької та Луганської областей за добу 14 квітня українські захисники відбили 8 атак ворога, знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойових машини піхоти, а також 1 артилерійську систему противника.

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