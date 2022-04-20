Россияне сосредоточили более 90 ударных вертолетов в Белгородской области

Российские оккупанты продолжают усиливать группировку своей авиации вблизи границ Украины. Сейчас известно о концентрации вражеских вертолетов на Слобожанском направлении.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ от 20 апреля. В ведомстве отмечают, что оккупанты не только сгоняют авиацию, но и оборудуют площадки для взлета.

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Что известно о сосредоточении российской авиации

Генштаб информирует, что больше всего авиации сосредоточено на территории Белгородской области. Сообщается о 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Кроме того, по имеющейся информации, здесь завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок.

Российский правозащитник Марк Фейгин ранее подчеркнул, что Россия действительно имеет много самолетов. Однако если украинская сторона получит от западных партнеров системы противовоздушной обороны, воспользоваться этим преимуществом врагу не удастся.

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