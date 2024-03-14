"Приветствовали" огнем: Гуменюк рассказала о неудачной попытке высадки россиян на правом берегу
Российские оккупанты пытались совершить диверсионно-разведывательную вылазку с левого берега Днепра в направлении района Антоновского моста. Впрочем, эта попытка потерпела в прямом смысле огненную неудачу.
Силы обороны Украины встретили оккупантов плотным огнем и отправили российскую лодку вслед за всем их флотом. Зато коллаборант Владимир Сальдо нафантазировал "победу" российских войск. 24 Каналу начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала детали этой операции.
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"В пропагандистских пабликах их же военные журналисты писали, что не все было так ярко и феерично (как фантазировал Сальдо – 24 Канал). Они описали все ближе к нашей официальной версии, как все было на самом деле", – сказала Гуменюк.
Детали неудачного рейда россиян
По словам пресс-секретаря, россияне давно готовили это рейд и осуществили его традиционно незадолго до сакральной даты – так называемых выборов. В направление Антоновского моста они направили диверсионно-разведывательную группу на моторной лодке. Ее задачей было "сделать шум" на правом берегу и создать "эффект угрозы", о чем они давно говорили в своих нарративах, но по факту не договорили.
"Все потому, что правый берег выше левого, и обустройство контрбатарейной борьбы нами было спланировано, организовано таким образом, чтобы исключить в абсолюте приближение по воде любого несанкционированного объекта к правому берегу", – рассказала Гуменюк.
Таким образом, враг попал в ловушку. Мощный огонь артиллерии остановил лодку и проредил ее личный состав.
"Каждое плавсредство россиян, которое будет пытаться продвинуться к контролируемому Украиной берегу, получает билет по направлению "русского военного корабля". Они должны были это усвоить еще в первый день полномасштабного вторжения, но не усвоили. Поэтому повторение – мать учения, а мы можем повторить снова", – добавила Гуменюк.
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