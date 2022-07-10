Оружием угрожали руководству: оккупанты прибегли к очередной провокации на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС остается объектом провокаций россиян. Они пренебрегают ядерной безопасностью и используют объект для съемки пропагандистских роликов.

Запорожская АЭС превратилась в военный объект российских оккупантов. Они представляют захват ядерного объекта как одно из самых больших "достижений" в войне против Украины.

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Провокация противника на ЗАЭС

Как сообщили в "Энергоатоме", российские оккупанты под дулами автоматов заставили руководство и работников станции заявить о "безопасной работе" объекта. Соответствующие интервью враг заставил их дать блогеру-пропагандисту.

Также российские оккупанты совершили "экскурсию" пропагандистов в помещения с ограниченным доступом. Весь персонал угрозами принудили дать интервью пропагандистам.

Вместе с тем сообщается, что миф оккупантов о том что захваченная станция работает на Россию, не соответствует действительности. ЗАЭС остается под управлением НАЭК "Энергоатом", а производимая ею электроэнергия поставляется в энергосеть Украины.

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россияне начали проводить альтернативную мобилизацию в беднейших регионах россии. Они надеются соблазнить своих граждан большими заработками и пополнить ряды своего "пушечного мяса".

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