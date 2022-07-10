Запорізька АЕС перетворилася на військовий об'єкт російських окупантів. Вони подають захоплення ядерного об'єкта як одне з найбільших "досягнень" у війні проти України.
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Провокація ворога на ЗАЕС
Як повідомили в "Енергоатомі", російські окупанти під дулами автоматів змусили керівництво та працівників станції заявити про "безпечну роботу" об'єкта. Відповідні інтерв'ю ворог змусив їх дати для блогера-пропагандиста.
Також російські окупанти здійснили "екскурсію" пропагандистів до приміщень з обмеженим доступом. Увесь персонал погрозами змусили дати інтерв'ю пропагандистам.
Разом з тим повідомляється, що міф окупантів про те, що захоплена станція працює на росію, не відповідає дійсності. ЗАЕС залишається під керуванням НАЕК "Енергоатом", а вироблена нею електроенергія постачається в енергомережу України.
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