На Новопавловском направлении враг штурмовал на багги и мотоциклах: что из этого вышло

Российские войска для штурмов на Новопавловском направлении использовали баги и мотоциклы. Однако Силы обороны нанесли огневое поражение по технике оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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Российские войска продолжают штурмы в Донецкой области

На Новопавловском направлении российская оккупационная армия проводила наступательные действия вблизи Константинополя и Нового Комара.

Южнее Раздоловки для повышения мобильности своих штурмовых групп оккупанты применили мототехнику и багги,

– говорится в сообщении.

По данным ОСУВ "Хортица", в результате огневого поражения украинские военные уничтожили и повредили одну вражескую багги и 12 мотоциклов. Сейчас продолжается поиск и ликвидация остатков личного состава.

Стоит отметить, что российские войска регулярно применяют багги для штурмов. В частности на днях в районе Первомайского на Харьковщине 4 танковая дивизия, так называемая "элитная" Кантемировская, 1 танковой армии России попыталась совершить прорыв колонной танков и БМП с участием багги.

Однако в результате неудачного штурма российские силы потеряли 10 единиц бронетехники, а также имеют 10 погибших и 30 раненых.