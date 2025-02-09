Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Російські війська продовжують штурми на Донеччині

На Новопавлівському напрямку російська окупаційна армія проводила наступальні дії поблизу Костянтинополя та Нового Комара.

Південніше Роздолівки для підвищення мобільності своїх штурмових груп окупанти застосували мототехніку та багі,

– йдеться в повідомленні.

За даними ОСУВ "Хортиця", в результаті вогневого ураження українські військові знищили та пошкодили одну ворожу багі та 12 мотоциклів. Наразі триває пошук та ліквідація залишків особового складу.

Варто зазначити, що російські війська регулярно застосовують багі для штурмів. Зокрема днями в районі Першотравневого на Харківщині 4 танкова дивізія, так звана "елітна" Кантемирівська, 1 танкової армії Росії спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі.

Однак у результаті невдалого штурму російські сили втратили 10 одиниць бронетехніки, а також мають 10 загиблих та 30 поранених.