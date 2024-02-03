Дипфейки с Залужным появились на фоне слухов о возможном его отстранении. Оккупанты заполнили видео классическими российскими нарративами, очевидно, надеясь, что в это поверит общество.
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Опровержение дипфейка
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что видео типа "Главнокомандующий ВСУ подстрекает военных к государственному перевороту в Украине" – очередной фейк оккупантов. Кремлевские пропагандисты публикуют видео, на котором генерал Залужный якобы после сообщения о своей отставке призвал военных устроить демарш и захватить власть.
На самом деле фейкоделы взяли за основу обращение Залужного, в котором он поздравлял украинцев с Днем Вооруженных Сил Украины 6 декабря 2023 года. Оккупанты же просто размыли фон и сделали видео темнее, а с помощью искусственного интеллекта – наложили пропагандистский фейк.
Дипфейк о Залужном, который распространяют россияне / Скриншот из сети
Оригинальное обращение Залужного, которое оккупанты использовали за основу / Скриншот
Дипфейк выглядит особенно нелепо, ведь видео кишит пророссийскими нарративами типа "полный провал на фронте", "тотальная коррупция в Украине", "террористические акты власти" и тому подобное. Более того, россияне не придумали ничего лучше, как повторить слова Пригожина, когда тот устроил однодневный мятеж. Тогда глава ЧВК "Вагнера" кричал, что "их 25 тысяч" и они "идут на Москву". С дипфейком о Залужном оккупанты, очевидно, тоже решили не напрягаться и изменили несколько деталей, чтобы получилось "76 тысяч, которые идут на Киев".
Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что на официальной или личной странице Залужного подобное видео отсутствует, что также опровергает попытки ИПСО россиян.
Фейки оккупантов о Залужном
- Слухи о возможном увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ дали новую базу россиянам для создания дипфейков. Так, в сети 2 февраля начали распространяться "расшифровки" разговоров Залужного и Сырского, которые активно популяризировали российские СМИ. Правда, кремлевские приспешники не учли, что это был фейк из российских пародийных телеграм-каналов.
- 29 января, когда также активно обсуждали сообщение о возможном увольнении Залужного, оккупанты создали дипфейк с Владимиром Зеленским. В видео президент Украины якобы сообщает об увольнении Главнокомандующего ВСУ. Впрочем, оккупанты даже не обратили внимание, что в видео, которое они взяли за основу, говорится о 613 дне полномасштабного вторжения (29 октября 2023 года) и "осень – время для усиления".
- Кремлевские пропагандисты также активно распространяли фейки о Залужном в ноябре 2023 года. Тогда в сети оккупанты писали, что Главнокомандующий ВСУ будет баллотироваться на выборах и даже распространяли нелепые агитационные листовки. В начале ноября оккупанты также опубликовали "обращение Залужного", в котором также заявлялось о "перевороте".