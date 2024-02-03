Дипфейки с Залужным появились на фоне слухов о возможном его отстранении. Оккупанты заполнили видео классическими российскими нарративами, очевидно, надеясь, что в это поверит общество.

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Опровержение дипфейка

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что видео типа "Главнокомандующий ВСУ подстрекает военных к государственному перевороту в Украине" – очередной фейк оккупантов. Кремлевские пропагандисты публикуют видео, на котором генерал Залужный якобы после сообщения о своей отставке призвал военных устроить демарш и захватить власть.

На самом деле фейкоделы взяли за основу обращение Залужного, в котором он поздравлял украинцев с Днем Вооруженных Сил Украины 6 декабря 2023 года. Оккупанты же просто размыли фон и сделали видео темнее, а с помощью искусственного интеллекта – наложили пропагандистский фейк.



Дипфейк о Залужном, который распространяют россияне / Скриншот из сети



Оригинальное обращение Залужного, которое оккупанты использовали за основу / Скриншот

Дипфейк выглядит особенно нелепо, ведь видео кишит пророссийскими нарративами типа "полный провал на фронте", "тотальная коррупция в Украине", "террористические акты власти" и тому подобное. Более того, россияне не придумали ничего лучше, как повторить слова Пригожина, когда тот устроил однодневный мятеж. Тогда глава ЧВК "Вагнера" кричал, что "их 25 тысяч" и они "идут на Москву". С дипфейком о Залужном оккупанты, очевидно, тоже решили не напрягаться и изменили несколько деталей, чтобы получилось "76 тысяч, которые идут на Киев".

Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что на официальной или личной странице Залужного подобное видео отсутствует, что также опровергает попытки ИПСО россиян.

Фейки оккупантов о Залужном