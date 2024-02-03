Діпфейки із Залужним з'явилися на тлі чуток про можливе його відсторонення. Окупанти заповнили відео класичними російськими наративами, вочевидь, сподіваючись, що в це повірить суспільство.
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Спростування діпфейку
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що відео типу "Головнокомандувач ЗСУ підбурює військових до державного перевороту в Україні" – черговий фейк окупантів. Кремлівські пропагандисти публікують відео, на якому генерал Залужний буцімто після повідомлення про свою відставку закликав військових влаштувати демарш і захопити владу.
Насправді ж фейкороби взяли за основу звернення Залужного, у якому він вітав українців з Днем Збройних Сил України 6 грудня 2023 року. Окупанти ж просто розмили фон і зробили відео темнішим, а за допомогою штучного інтелекту – наклали пропагандистський фейк.
Діпфейк про Залужного, який поширюють росіяни / Скриншот з мережі
Оригінальне звернення Залужного, яке окупанти використали за основу / Скриншот
Діпфейк виглядає особливо недолуго, адже відео кишить проросійськими наративами типу "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти влади" й тощо. Ба більше, росіяни не вигадали нічого кращого, як повторити слова Пригожина, коли той влаштував одноденний заколот. Тоді глава ПВК "Вагнера" кричав, що "їх 25 тисяч" і вони "йдуть на Москву". З діпфейком про Залужного окупанти, вочевидь, теж вирішили не напружуватися й змінили кілька деталей, аби вийшло "76 тисяч, які йдуть на Київ".
Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважили, що на офіційній або особистій сторінці Залужного подібне відео відсутнє, що також спростовує спроби ІПСО росіян.
Фейки окупантів про Залужного
- Чутки про можливе звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ дали нову базу росіянам для створення діпфейків. Так, у мережі 2 лютого почали ширитися "розшифровки" розмов Залужного та Сирського, які активно популяризувалися російськими ЗМІ. Щоправда, кремлівські посіпаки не врахували, що це був фейк з російських пародійних телеграм-каналів.
- 29 січня, коли також активно обговорювали повідомлення про можливе звільнення Залужного, окупанти створили діпфейк з Володимиром Зеленським. У відео президент України буцімто повідомляє про звільнення головнокомандувача ЗСУ. Втім, окупанти навіть не звернули увагу, що у відео, яке вони взяли за основу, мовиться про 613 день повномасштабного вторгнення (29 жовтня 2023 року) і "осінь – час для посилення".
- Кремлівські пропагандисти також активно поширювали фейки про Залужного у листопаді 2023 року. Тоді у мережі окупанти писали, що головнокомандувач ЗСУ балотуватиметься на виборах і навіть поширювали недолугі агітаційні листівки. На початку листопада окупанти також опублікували "звернення Залужного", у якому також заявлялося про "переворот".