Діпфейки із Залужним з'явилися на тлі чуток про можливе його відсторонення. Окупанти заповнили відео класичними російськими наративами, вочевидь, сподіваючись, що в це повірить суспільство.

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Спростування діпфейку

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що відео типу "Головнокомандувач ЗСУ підбурює військових до державного перевороту в Україні" – черговий фейк окупантів. Кремлівські пропагандисти публікують відео, на якому генерал Залужний буцімто після повідомлення про свою відставку закликав військових влаштувати демарш і захопити владу.

Насправді ж фейкороби взяли за основу звернення Залужного, у якому він вітав українців з Днем Збройних Сил України 6 грудня 2023 року. Окупанти ж просто розмили фон і зробили відео темнішим, а за допомогою штучного інтелекту – наклали пропагандистський фейк.



Діпфейк про Залужного, який поширюють росіяни / Скриншот з мережі



Оригінальне звернення Залужного, яке окупанти використали за основу / Скриншот

Діпфейк виглядає особливо недолуго, адже відео кишить проросійськими наративами типу "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти влади" й тощо. Ба більше, росіяни не вигадали нічого кращого, як повторити слова Пригожина, коли той влаштував одноденний заколот. Тоді глава ПВК "Вагнера" кричав, що "їх 25 тисяч" і вони "йдуть на Москву". З діпфейком про Залужного окупанти, вочевидь, теж вирішили не напружуватися й змінили кілька деталей, аби вийшло "76 тисяч, які йдуть на Київ".

Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважили, що на офіційній або особистій сторінці Залужного подібне відео відсутнє, що також спростовує спроби ІПСО росіян.

Фейки окупантів про Залужного